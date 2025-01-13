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У Національному ботанічному саду імені Гришка заперечують звинувачення щодо незаконної забудови землі

12:23, 13 січня 2025
Національний ботанічний сад спростував заяву Держпраці про передачу землі під забудову.
У Національному ботанічному саду імені Гришка заперечують звинувачення щодо незаконної забудови землі
Фото: Kyivmaps
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У Національному ботанічному саду імені Гришка в Києві спростували висновки Державної аудиторської служби, яка заявила про передачу земельної ділянки під житлову забудову всупереч закону. Про це в коментарі «Суспільному» розповів заступник директора ботсаду Микола Шумик.

За його словами, у 2018 році земельна ділянка ботсаду на вулиці Садово-Ботанічній, 1, була передана для інвестиційної угоди із забудовником, проте йшлося виключно про впорядкування господарської зони, а не будівництво житлових будинків. Шумик пояснив, що в рамках угоди планувався капітальний ремонт господарського двору, зокрема, адміністративного корпусу, гаража та інших допоміжних приміщень, де іноді ночують працівники, що приїжджають з інших сіл.

У нас господарський двір, де знаходиться адміністративний корпус, виходить фасадом на вулицю Садово-Ботанічну. Тут побудували гараж, будівлі господарські, адміністративний корпус, відтоді так нічого капітально не ремонтувалося....То ми прописали у цьому проєкті організації територій капітальний ремонт», – сказав Шумик.

Він наголосив, що протягом шести років після укладання угоди на території ботсаду не було зведено жодної житлової забудови, що, на його думку, є переконливим доказом виконання лише господарських робіт. Шумик також зазначив, що з 2018 року не чув про подальшу діяльність інвестора і припустив, що угода могла бути або розірвана, або застаріла.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Державна аудиторська служба повідомила, що у Києві, попри існуючу заборону, землю Національного ботанічного саду імені Миколи Миколайовича Гришка передали під забудову. Згідно інвестиційної угоди тут передбачалось зведення житлових та нежитлових будівель.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на ситуацію та заявив, що звернеться до керівництва ботанічного саду та Національної академії наук із рекомендацією про негайне розірвання цього інвестиційного договору.

У міській владі заявили, що готові взяти в управління територію ботсаду, відремонтувати та відновити.

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Київ

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