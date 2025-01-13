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Определен коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель за 2024 год

16:12, 13 января 2025
Установленный коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель применяется ко всем категориям земель и видов земельных угодий.
Определен коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель за 2024 год
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Государственная служба Украины по геодезии, картографии и кадастру сообщила об индексации нормативной денежной оценки земель за 2024 год.

По информации Государственной службы статистики Украины, индекс потребительских цен за 2024 г. составляет 112,0%.

«Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель за 2024 рік становить 1,12 (зазначений коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується для всіх категорій земель і видів земельних угідь)», - сказано у повідомленні.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель (пункт 289.2 статті 289 Податкового кодексу України).

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель у розрізі років становить:

1996 рік – 1,703;

1997 рік – 1,059;

1998 рік – 1,006;

1999 рік – 1,127;

2000 рік – 1,182;

2001 рік – 1,02;

2005 рік – 1,035;

2007 рік – 1,028;

2008 рік – 1,152;

2009 рік – 1,059;

2010 рік – 1,0;

2011 рік – 1,0;

2012 рік – 1,0;

2013 рік – 1,0;

2014 рік – 1,249;

2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) і 1,2 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);

2016 рік – 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,06 (для земель несільськогосподарського призначення);

2017 рік – 1,0;

2018 рік – 1,0;

2019 рік – 1,0;

2020 рік – 1,0;

2021 рік – 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,1 (для земель несільськогосподарського призначення);

2022 рік – 1,0 (для сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) та 1,15 (для земель і земельних ділянок (крім сільськогосподарських угідь),

2023 рік – 1,051 (зазначений коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується для всіх категорій земель і видів земельних угідь).

Індексація нормативної грошової оцінки земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не здійснювалася.

Також повідомляється, що витяги, які були та будуть сформовані автоматично програмним забезпеченням Державного земельного кадастру в період з 01 січня до 16 січня 2025 року, не містять коефіцієнтів індексації за 2024 рік, відповідно, значення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, зазначене в цих витягах, потребуватиме перерахунку із застосуванням коефіцієнта індексації за 2024 рік.

Ранее Кабмин предоставил доступ органам прокуратуры и органам досудебного расследования непосредственный доступ к Земельному кадастру.

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