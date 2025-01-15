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Как внутренне перемещенному лицу получить статус безработного — алгоритм действий

11:42, 15 января 2025
Получить статус и выплаты можно без подтверждения страхового стажа, но сумма выплат будет ниже.
Как внутренне перемещенному лицу получить статус безработного — алгоритм действий
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Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи напомнил, что для переселенцев действует упрощенная процедура получения статуса безработного. Получить статус и выплаты можно без подтверждения страхового стажа, но сумма выплат будет ниже.

Где и как подать заявление?

Заявление можно подать онлайн и офлайн.

Онлайн:

  • через портал или приложение Дія;
  • на веб-сайте Государственного центра занятости с использованием электронной подписи.

Отслеживать статус заявления можно будет в личном кабинете.

Статус устанавливается со дня подачи заявления.

Оффлайн.

Если увольнение не произошло, обращайтесь в центр занятости лично.

С собой нужно взять следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;
  • карточка налогоплательщика;
  • военный билет;
  • информацию об образовании, опыте работы (трудовое, дипломы и т.п. при наличии).

Если ВПЛ не уволилось с предыдущего места работы

Можно написать заявление об увольнении сразу во время визита в центр занятости.

Датой прекращения трудового договора будет считаться на следующий день после подачи заявления.

Как определяется размер пособия по безработице

В зависимости от страхового стажа:

  • стаж до 3 лет – 50% средней заработной платы (дохода) безработного.
  • от 3 до 6 лет – 55 %
  • от 6 до 12 лет – 60 %
  • от 12 до 18 лет – 65 %
  • от 18 до 24 лет – 70 %
  • от 24 до 30 лет – 75 %
  • более 30 лет – 80%

Минимальный и максимальный размер в 2024 году

Максимальный – 7100 грн.

Минимальный – 3600 грн выплачивается гражданам, не имеющим документов о страховом стаже или страховом стаже менее 7 месяцев в течение года до получения статуса безработного.

1500 грн выплачивается молодежи до 35 лет, не имеющей страхового стажа и лицам, уволенным по отдельным статьям трудового законодательства.

Как долго выплачивают пособие

Не больше 90 календарных дней. Для лиц предпенсионного возраста – 360 календарных дней.

Когда прекращается выплата пособия

  • если человек нашел работу;
  • истек срок выплаты пособия;
  • человек дважды отказался от подходящей работы или учебы;
  • уехал за границу и находится там более 30 дней;
  • достиг пенсионного возраста;
  • егр призвали на военную службу;
  • и в других случаях.

Если ВПЛ самостоятельно нашло работу, необходимо подать заявление о прекращении статуса безработного в центр занятости удобным способом.

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