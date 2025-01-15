Как внутренне перемещенному лицу получить статус безработного — алгоритм действий

Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи напомнил, что для переселенцев действует упрощенная процедура получения статуса безработного. Получить статус и выплаты можно без подтверждения страхового стажа, но сумма выплат будет ниже.
Где и как подать заявление?
Заявление можно подать онлайн и офлайн.
Онлайн:
Отслеживать статус заявления можно будет в личном кабинете.
Статус устанавливается со дня подачи заявления.
Оффлайн.
Если увольнение не произошло, обращайтесь в центр занятости лично.
С собой нужно взять следующие документы:
Если ВПЛ не уволилось с предыдущего места работы
Можно написать заявление об увольнении сразу во время визита в центр занятости.
Датой прекращения трудового договора будет считаться на следующий день после подачи заявления.
Как определяется размер пособия по безработице
В зависимости от страхового стажа:
Минимальный и максимальный размер в 2024 году
Максимальный – 7100 грн.
Минимальный – 3600 грн выплачивается гражданам, не имеющим документов о страховом стаже или страховом стаже менее 7 месяцев в течение года до получения статуса безработного.
1500 грн выплачивается молодежи до 35 лет, не имеющей страхового стажа и лицам, уволенным по отдельным статьям трудового законодательства.
Как долго выплачивают пособие
Не больше 90 календарных дней. Для лиц предпенсионного возраста – 360 календарных дней.
Когда прекращается выплата пособия
Если ВПЛ самостоятельно нашло работу, необходимо подать заявление о прекращении статуса безработного в центр занятости удобным способом.
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