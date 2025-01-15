Як внутрішньо переміщеній особі отримати статус безробітного — алгоритм дій

Отримати статус та виплати можна без підтвердження страхового стажу, але сума виплат буде нижча.

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Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги нагадав, що для переселенців діє спрощена процедура отримання статусу безробітного. Отримати статус та виплати можна без підтвердження страхового стажу, але сума виплат буде нижча.

Де і як подати заяву?

Заяву можна подати онлайн і офлайн.

Онлайн:

через портал або застосунок Дія;

на вебсайті Державного центру зайнятості з використанням електронного підпису.

Відстежувати статус заяви можна буде в особистому кабінеті.

Статус встановлюється з дня подачі заяви.

Офлайн.

Якщо звільнення не відбулося, звертайтеся до центру зайнятості особисто.

З собою потрібно взяти такі документи:

паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

картка платника податків;

військовий квиток;

інформацію про освіту, досвід роботи (трудову, дипломи тощо за наявності).

Якщо ВПО не звільнилась з попереднього місця роботи

Можна написати заяву про звільнення одразу під час візиту до центру зайнятості.

Датою припинення трудового договору вважатиметься наступний день після подання заяви.

Як визначається розмір допомоги по безробіттю

Залежно від страхового стажу:

стаж до 3 років – 50 % від середньої заробітної плати (доходу) безробітного.

від 3 до 6 років – 55 %

від 6 до 12 років – 60 %

від 12 до 18 років – 65 %

від 18 до 24 років – 70 %

від 24 до 30 років – 75 %

понад 30 років – 80 %

Мінімальний і максимальний розмір у 2024 році

Максимальний – 7100 грн.

Мінімальний – 3600 грн виплачується громадянам, які не мають документів про страховий стаж або страхового стажу менше ніж 7 місяців протягом року до набуття статусу безробітного.

1500 грн виплачується молоді до 35 років, яка не має страхового стажу та особам, звільненим за окремими статтями трудового законодавства.

Як довго виплачують допомогу

Не більше 90 календарних днів. Для осіб передпенсійного віку — 360 календарних днів.

Коли припиняється виплата допомоги

якщо людина знайшла роботу;

закінчився строк виплати допомоги;

людина двічі відмовилася від підходящої роботи чи навчання;

виїхала за кордон і перебуває там більше 30 днів;

досягла пенсійного віку;

її призвали на військову службу;

та в деяких інших випадках.

Якщо ВПО самостійно знайшла роботу, необхідно подати заяву про припинення статусу безробітного до центру зайнятості зручним способом.

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