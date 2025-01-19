Елена Шуляк рассказала, как государство планирует расширять возможности украинцев для покупки жилья

Председатель парламентского Комитета отметила, что в контексте жилья государство должно действовать в трех направлениях.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект об отмене Жилищного кодекса и возможности реконструкции устаревшего жилищного фонда.

Чтобы решить жилищный вопрос, нужны решительные шаги со стороны государства направленные на расширение программы єВідновлення, изменения в программе єОселя, а также пересмотр жилищной политики, базирующейся на Жилищном кодексе 1983 года. Об этом заявила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

«Жилищные проблемы украинцев, как вызванные войной, так и углубленные ею, нужно решать безотлагательно – мы не сможем вернуть домой украинцев, которым на Родине негде будет жить. Выехавшие в ЕС люди уже начинают решать свой жилищный вопрос там, поскольку в европейских странах это, как показывает практика, реальнее», – констатировала Елена Шуляк.

Парламентарийка отметила, что в контексте жилья государство должно действовать в трех направлениях – важно продолжать, в частности, программу компенсаций єВідновлення, делать более доступной ипотечную программу єОселя и создать эффективную жилищную политику, которая сейчас действует еще по условиям Жилищного Кодекса 1983 года.

Относительно єВідновлення сейчас важно расширить возможности программы для граждан, чье разрушенное или поврежденное жилье расположено на временно оккупированных территориях, убеждена Шуляк.

«Запрос на это очень высок, как показал опыт наших публичных консультаций по доработке законопроекта об основных принципах восстановления. По их итогам мы сформулировали рекомендации для Правительства. Поэтому сейчас мы ждем соответствующего решения от него, отдельного законодательства на этот счет не нужно», – отметила Елена Шуляк.

Следующим шагом, указывает парламентарийка, должно стать упрощение условий программы государственного ипотечного кредитования єОселя, поскольку сейчас она доступна только очень узкому кругу получателей. К примеру, вынужденным мигрантам и ВПЛ.

«Последние изменения в государственной программе єОселя произошли осенью 2024 года и были направлены на повышение доступности ее условий для ВПЛ. Но они касались только роста возраста жилья, которое могут приобрести переселенцы. Положительный момент в том, что им разрешили покупать жилье на вторичном рынке по всей территории Украины. Речь идет о жилье в возрасте до 10 лет вместо трех, если оно было введено в эксплуатацию при условии предоставления экспертного отчета, что указанное жилье соответствует Государственным строительным нормам и пригодно для проживания. Но этого для эффективности программы мало», – считает Шуляк.

Относительно шагов в расширении программы єОселя для переселенцев, это должно стать снижение процентной ставки с 7% до 3%, а первого взноса – с 20% до 15%.

Шуляк убеждена, что крайне эффективным в решении жилищного вопроса украинцев, вынужденных выехать за границу, будет и реформирование жилищной политики, которая в Украине до сих пор регулируется Жилищным Кодексом 1983 года. Как результат, до сих пор стоят в квартирных очередях сотни тысяч украинцев, из которых ежегодно получают жилье не больше нескольких сотен граждан.

«Конечно, это не проблема, обусловленная войной, поскольку потребность реформирования жилищной сферы назрела задолго до войны. Но война ее только усугубила. Поэтому мы должны реагировать, чего от нас требует в том числе ЕС – по условиям программы Ukraine Facility мы должны принять законопроект, который даст старт реформе жилищной политики до 4 квартала 2025 года», – акцентировала Елена Шуляк.

Речь идет о законопроекте №12377 «Об основных принципах жилищной политики». Это рамочный документ, в котором зафиксированы общие направления грядущей жилищной реформы. Он предполагает создание ряда механизмов, которые дадуть возможность каждому украинцу реализовать свое право на жилье. Сделать это можно будет с помощью нескольких инструментов.

Во-первых, речь идет о финансово-кредитных механизмах, которые позволят приобрести или построить жилье. Среди них – льготная ипотека, компенсация части стоимости жилья, финансовый лизинг, государственно-частное партнерство для строительства доступного жилья, создание жилищных кооперативов. Во-вторых, речь идет о фонде социального жилья. С него можно будет получить жилье во временное использование. К примеру, взять в социальную аренду или получить как служебное, то есть такое жилье нельзя будет приватизировать.

Следующие законопроекты, которые будут управлять реформой пошагово, будут разработаны в ближайшее время, отметила Елена Шуляк.

По ее словам, уже начата работа над следующим – «О фонде жилья социального назначения», в котором будут детально прописаны все моменты, связанные с созданием жилищного фонда социального назначения. В документе будут ответы на вопрос, что это за фонд, какое жилье будет туда входить, из каких источников он будет формироваться, на чьем балансе будет находиться.

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