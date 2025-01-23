Счетная палата проверит эффективность работы ГСА по обеспечению деятельности органов судебной власти

Аудит работы ГСА охватит 2023-2024 годы.

Счетная палата сообщила, что проверит эффективность работы Государственной судебной администрации по обеспечению деятельности органов судебной власти.

Отмечается, что эффективное функционирование судебной системы является обязательным условием для вступления Украины в Европейский Союз и дальнейшего получения международной поддержки и инвестиций.

«Поскольку в системе правосудия Украины за организационное обеспечение судов отвечает Государственная судебная администрация, во время контроля аудиторы будут исследовать ее деятельность и работу 25-ти территориальных управлений ГСА», - сообщили в Счетной палате.

Аудиторы проанализируют, в частности организационное обеспечение работы отдельных местных и апелляционных судов, оценят эффективность управленческих процессов и использование ресурсов для обеспечения правосудия. Аудит будет охватывать 2023-2024 годы.

Ответственный за контрольное мероприятие – член Счетной палаты Кирилл Клименко.

К аудиту будут привлечены специалисты Департамента контроля (аудита) в сфере судебной власти и юстиции и территориальных управлений Счетной палаты. Рассмотрение отчета по результатам контроля запланировано на октябрь 2025 года.

По результатам аудита Счетная палата предоставит рекомендации по оптимизации деятельности органов судебной власти и реализации необходимых изменений в этой сфере.

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