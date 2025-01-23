Рахункова палата перевірить ефективність роботи ДСА щодо забезпечення діяльності органів судової влади

Аудит роботи ДСА охопить 2023-2024 роки.

Рахункова палата повідомила, що перевірить ефективність роботи Державної судової адміністрації щодо забезпечення діяльності органів судової влади.

Наголошується, що ефективне функціонування судової системи є обовʼязковою передумовою для вступу України до Європейського Союзу та подальшого отримання міжнародної підтримки й інвестицій.

«Оскільки у системі правосуддя України за організаційне забезпечення судів відповідає Державна судова адміністрація, під час заходу контролю аудитори досліджуватимуть її діяльність та роботу 25-ти територіальних управлінь ДСА», - повідомили у Рахунковій палаті.

Аудитори проаналізують, зокрема, організаційне забезпечення роботи окремих місцевих та апеляційних судів, оцінять ефективність управлінських процесів і використання ресурсів для забезпечення правосуддя. Аудит охоплюватиме 2023-2024 роки.

Відповідальний за контрольний захід — член Рахункової палати Кирило Клименко.

До аудиту будуть залучені фахівці Департаменту контролю (аудиту) у сфері судової влади та юстиції та територіальних управлінь Рахункової палати. Розгляд звіту за результатами заходу контролю запланований на жовтень 2025 року.

За результатами аудиту Рахункова палата надасть рекомендації для оптимізації діяльності органів судової влади та реалізації необхідних змін у цій сфері.

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