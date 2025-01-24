50 тыс грн за не препятствование деятельности предпринимателя — на Волыни на взятке погорел чиновник полиции

Чиновник наладил коррупционный механизм вымогательства и получения неправомерной выгоды от предпринимателя.

На Волыни начальнику одного из управлений ГУНП в Волынской области сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Как сообщила Волынская областная прокуратура, чиновник наладил коррупционный механизм вымогательства и получения неправомерной выгоды от предпринимателя за не препятствование его хозяйственной деятельности.

В октябре 2024 года он выдвинул требование о передаче ему неправомерной выгоды в размере пяти процентов от суммы поступлений из государственного бюджета на счета надлежащего субъекту хозяйствования предприятия за выполненные ремонтные работы, заказчиком которых является ГУНП в Волынской области.

«За это обещал не препятствовать участию предприятия в последующих тендерах и содействовать финансированию работ по заключенным договорам.

В декабре 2024 года начальник управления получил от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 50 000 гривен», - сообщили в прокуратуре.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. От должности он отстранен.

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