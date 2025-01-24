50 тис грн за не перешкоджання діяльності підприємця — на Волині на хабарі погорів посадовець поліції

Посадовець налагодив корупційний механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди від підприємця.

На Волині начальнику одного з управлінь ГУНП у Волинській області повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомила Волинська обласна прокуратура, посадовець налагодив корупційний механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди від підприємця за не перешкоджання його господарській діяльності.

У жовтні 2024 він висунув вимогу про передачу йому неправомірної вигоди в розмірі п’яти відсотків від суми надходжень з державного бюджету на рахунки належного суб'єкту господарювання підприємства за виконані ремонтні роботи, замовником яких є ГУНП у Волинській області.

«За це обіцяв не перешкоджати участі підприємства в наступних тендерах та сприяти фінансуванню робіт за укладеними договорами.

У грудні 2024 року начальник управління одержав від підприємця неправомірну вигоду у сумі 50 000 гривень», - повідомили у прокуратурі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Від посади він відсторонений.

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