В Харькове суд наказал мошенника, который обманывал пожилых людей по схеме «ваш родственник в беде»

Мужчина обманывал пожилых людей.

Дзержинский районный суд г. Харьков признал виновным 48-летнего мужчину в мошенничестве. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Отмечается, что мужчина, будучи ранее неоднократно судим за совершение умышленных, в том числе по корыстным поводам, преступления, имея не снятые и не погашенные судимости, продолжил нарушать закон.

Вступив в сговор с другими лицами, с июня 2023 года мужчина обманывал пожилых людей. Злоумышленники звонили потерпевшим и, представляясь родственниками или знакомыми, сообщали, что попали в ДТП и получили тяжелые травмы, поэтому срочно нужна операция. Мошенники просили помочь — срочно передать деньги на якобы лечение через посредника и договаривались о встрече. При этом злоумышленники оказывали психологическое давление, рассказывая, что средства нужны прямо здесь и сейчас.

«Введенные в заблуждение потерпевшие, волнуясь за своих близких, соглашались и сообщали адрес проживания, после чего к ним приходил обвиняемый и забирал деньги.

Всего таким образом обвиняемый обманул семерых пожилых людей, общая сумма материального ущерба составляет 300 тыс. человек. гривен», - заявили в прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.