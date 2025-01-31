У Харкові суд покарав шахрая, який ошукував літніх людей за схемою «ваш родич у біді»

Чоловік ошукував людей похилого віку.

Дзержинський районний суд м. Харкова визнав винним 48-річного чоловіка у шахрайстві. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що чоловік, будучи раніше неодноразово судимим за скоєння умисних, у тому числі з корисливих мотивів, злочини, маючи не зняті та не погашені судимості, продовжив порушувати закон.

Вступивши у змову з іншими особами, з червня 2023 року чоловік ошукував людей похилого віку. Зловмисники телефонували потерпілим та, представляючись родичами або знайомими, повідомляли, що потрапили в ДТП і отримали важкі травми, тож терміново потрібна операція. Шахраї просили допомогти — терміново передати гроші на нібито лікування через посередника та домовлялися про зустріч. При цьому зловмисники здійснювали психологічний тиск, розказуючи, що кошти потрібні просто тут і зараз.

«Введені в оману потерпілі, хвилюючись за своїх близьких, погоджувались та повідомляли адресу мешкання, після чого до них приходив обвинувачений і забирав гроші.

Усього в такий спосіб обвинувачений ошукав сімох осіб похилого віку, загальна сума матеріальної шкоди складає 300 тис. гривень», - заявили у прокуратурі.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину.

Суд призначив зловмиснику покарання у виді 3 років позбавлення волі.

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