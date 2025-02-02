На Львовщине мужчина угнал автомобиль прямо из-под магазина

Злоумышленник завладел автомобилем Citroen, который владелец оставил возле магазина.

На Львовщине мужчина угнал автомобиль Citroen, который владелец оставил возле магазина. За совершенное ему грозит наказание – лишение свободы сроком до восьми лет. Об этом сообщает полиция региона.

Проведенными мероприятиями, изучив записи камер видеонаблюдения системы «Безопасная Львовщина», правоохранители разыскали угнанный автомобиль в одном из сел Стрыйского района.

Личность злоумышленника, причастного к автоугону, установлена ​​– им оказался 34-летний житель Стрыйского района, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи территориального подразделения полиции при процессуальном руководстве Стрыйской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Разысканное транспортное средство правоохранители изъяли на спецплощадку.

Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

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