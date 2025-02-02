На Львівщині чоловік викрав автомобіль просто з-під магазину

Зловмисник заволодів автомобілем Citroen, який власник залишив біля магазину.

На Львівщині чоловік викрав автомобіль Citroen, який власник залишив біля магазину. За скоєне йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років. Про це повідомляє поліція регіону.

Проведеними заходами, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці розшукали викрадений автомобіль в одному з сіл Стрийського району.

Особу зловмисника, причетного до автовикрадення, встановлено – ним виявився 34-річний мешканець Стрийського району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Зловмисник затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Розшуканий транспортний засіб правоохоронці вилучили на спецмайданчик.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

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