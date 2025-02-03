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В Хмельницкой области будут судить аферистку, которая по схеме «родственник в беде» выманила $16 тысяч

19:24, 3 февраля 2025
Она заверила 76-летнюю женщину, что ее дочь попала в ДТП.
В Хмельницкой области будут судить аферистку, которая по схеме «родственник в беде» выманила $16 тысяч
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В Хмельницкой области будут судить мошенницу, которая обманула пожилую женщину на 16 тысяч долларов США. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, в сентябре прошлого года жертвой мошенников стала 76-летняя жительница Каменец-Подольского.

Ей позвонили неизвестные лица, которые заверили, что ее дочь попала в ДТП и нуждается в неотложном дорогостоящем лечении.

Растерянная женщина, не раздумывая, сообщила свой адрес и уже через 40 минут на ее пороге стояла «благотворительница», которая пообещала завезти деньги в областную больницу.

Сначала «стоимость лечения» злоумышленница оценила в 9 тысяч долларов США, а затем увеличила сумму еще на 7 тысяч долларов США.

В целом размер нанесенного ущерба превышает 650 тысяч гривен. Мошенница находится под стражей.

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прокуратура мошенник

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