На Хмельниччині судитимуть аферистку, яка за схемою «родич в біді» виманила $16 тисяч

Вона запевнила 76-річну жінку, що її донька потрапила в ДТП.

На Хмельниччині судитимуть шахрайку, яка ошукала літню жінку на 16 тисяч доларів США. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, у вересні минулого року жертвой шахраїтв стала 76-річна мешканка міста Кам’янця-Подільського.

Жінка отримала телефонний дзвінок від невідомих осіб, які запевнили, що її дочка потрапила в ДТП та потребує невідкладного дороговартісного лікування.

Розгублена пенсіонерка, не розмірковуючи, повідомила свою адресу та уже через 40 хвилин на її порозі стояла «добродійка», яка пообіцяла завезти гроші в обласну лікарню.

Спершу «вартість лікування» зловмисниця оцінила у 9 тисяч доларів США, а потім «збільшила» суму ще на 7 тисяч доларів США.

Загалом розмір завданої шкоди перевищує 650 тисяч гривень. Шахрайка перебуває під вартою.

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