Для ВПЛ разъяснили вопрос оформления субсидии.

Фото: drohobych-rada.gov.ua

Министерство социальной политики Украины объяснило, может ли ВПЛ одновременно оформить и жилищную субсидию, и субсидию на аренду.

«Так, може. Якщо родина ВПО або окрема людина має низький дохід і потребує фінансової підтримки від держави, вона може оформити і одночасно отримувати обидві субсидії», - заявили у відомстві.

Як оформити житлову субсидію:

Щоби отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до:

- Сервісного центру Пенсійного фонду України;

- Центру надання адміністративних послуг;

- уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.

Водночас можна оформити субсидію онлайн за допомогою:

- порталу «Дія»;

- вебпорталу електронних послуг ПФУ;

- мобільного додатку Пенсійного фонду України.

Для отримання субсидії потрібні:

- Заява про призначення субсидії.

- Декларація про доходи та витрати, в якій зазначаються дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом.

- Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

- Довідка про статус ВПО.

Перевірити, чи призначено вам субсидію на оплату ЖКП можна, звернувшись особисто до органу, в якому ви подавали документи на отримання субсидії або на офіційному веб-порталі ПФУ. В особистому кабінеті електронних послуг потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису або через Дію.

Субсидія надається за місцем фактичного проживання – укладання договору оренди житла не є обов’язковим.

Як ВПО оформити субсидію на оренду житла:

офлайн – у найближчому сервісному центрі ПФУ або центрі надання адміністративних послуг

онлайн – через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток (з використанням електронного підпису, він має бути і у власника житла, і у ВПО)

Які документи будуть необхідні?

договір найму (за встановленою формою );

заява (за встановленою формою );

за потреби, копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або інші документи, що підтверджують якісь особливі обставини.

Документи подаються особисто власником житла і внутрішньо переміщеною особою. Але, якщо власник житла проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна скористатися електронною формою подачі докуметів через веб-портал електронних послуг або мобільний додаток ПФУ (використавши електронний підпис).

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