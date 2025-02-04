Данные в Дії защищены, но нет единой стратегии цифровизации — Счетная палата провела аудит деятельности Минцифры и Дії

Счетная палата отметила, что отсутствие утвержденных методик оценки качества услуг не разрешают должным образом отслеживать достигнутый прогресс и своевременно реагировать на вызовы.

Фото: rp.gov.ua

Счетная палата сообщила, что провела аудит деятельности Министерства цифровой трансформации Украины и Государственного предприятия «ДІЯ». Об этом сообщил официальный сайт Счетной палаты.

Счетная палата по результатам аудита соответствия «Развитие административных услуг и их цифровизация» пришла к следующим выводам:

- Міністерство цифрової трансформації України (далі – Мінцифри) дотримується усіх нормативних актів для належного забезпечення функціонування Державного підприємства «ДІЯ» (далі – Дія). Попри неповне фінансування, Мінцифри досягло планових результативних показників діяльності, серед іншого й завдяки міжнародній технічній допомозі. Загалом, за оцінкою міжнародних експертів, економічний ефект від впровадження цифрових послуг в Україні у 2022–2024 роках склав 59,7 млрд грн, а антикорупційний – 6,5 млрд грн.

- Водночас недостатнє нормативно-правове та організаційне забезпечення цифровізації ускладнює узгодженість дій, а відсутність затверджених методик оцінки якості послуг не дозволяють належним чином відстежувати досягнутий прогрес та своєчасно реагувати на виклики.

Відповідальний за контрольний захід – член Рахункової палати Геннадій Пліс.

У межах аудиту проаналізували діяльність Мінцифри та Дії за період 2022–2023 років та першого півріччя 2024 року.

Дія

В умовах повномасштабної війни цифровізація адмінпослуг стала важливим елементом зв’язку держави з громадянами та у підсумку – ключовим фактором розвитку економіки. Портал Дія став однією з найбільш інноваційних платформ для доступу до електронних послуг. На сьогодні платформа надає доступ до понад 200 адміністративних сервісів, якими користуються більше 20 мільйонів українців: цифрові ID-картки і закордонні паспорти, електронне водійське посвідчення, електронна послуга «єВідновлення», перереєстрація авто, укладання шлюбу тощо.

У 2024 році Портал Дія досягнув планових показників щодо кількості послуг (209 із запланованих 210), а кількість користувачів самого мобільного додатку перевищила 18,5 мільйона осіб.

Аудитори зазначають, що наявні експертні оцінки підтвердили захищеність державних інформаційних ресурсів та персональних даних на Порталі Дія від несанкціонованого доступу. Так, атестати відповідності Держспецзв’язку засвідчують, що комплексна система захисту інформаційно-телекомунікаційної системи Порталу Дія та його мобільного застосунка забезпечує захист інформації відповідно до вимог нормативних документів з технічного захисту інформації. А сертифікат Management Systems Evaluation Certification Body підтверджує, що система управління інформаційною безпекою Дія відповідає вимогам міжнародного стандарту (ISO/IEC 27001:2022).

Відсутність єдиної стратегії цифровізації

У період аудиту потреба Мінцифри у фінансуванні для створення, модернізації, розвитку, адміністрування та забезпечення функціонування Порталу Дія була належним чином обґрунтована, але неповною мірою забезпечена. Водночас це недофінансування не мало значного впливу на досягнення планових результативних показників завдяки міжнародній технічній допомозі. Зокрема, завдяки цій підтримці було отримано програмного забезпечення та криптографічного обладнання вартістю понад 120 млн грн.

Аудитори вказують на недоліки відсутності єдиної стратегії цифровізації в Україні. Адже цей процес сьогодні регулюється двома стратегіями: Національною економічною стратегією та Стратегією реформування державного управління, що не повністю узгоджуються між собою. До прикладу, Стратегія реформування державного управління передбачала надання у 2022 році – 130, 2023 році – 150, 2024 році – 200 електронних публічних послуг Порталом Дія. В той же час Національна економічна стратегія передбачає переведення 100 % (більше двох тисяч послуг) адміністративних послуг в онлайн-режим до 2024 року, що є нереалістичним показником.

Також визначення Мінцифрою економічного та антикорупційного ефектів цифровізації не на основі власних методик, а шляхом використання методик, якими послуговуються міжнародні експерти, ускладнює моніторинг та надання оцінки прогресу, та, у разі необхідності, вжиття своєчасних заходів реагування.

Внутрішній контроль та оцінка

Наразі система внутрішнього контролю в частині процесів документального оформлення господарських операцій у Мінцифрі не є досконалою. Як встановили аудитори, з цієї причини Дією було введено в експлуатацію 78 результатів модернізації Порталу вартістю 113,3 млн грн без дотриманням нормативних вимог до документального оформлення. Під час аудиту об’єкт контролю усунув цей фінансовий недолік. Натомість саму систему внутрішнього контролю Мінцифри ще належить вдосконалити.

Поки залишається не регламентованим і розроблений Мінцифри механізм оцінки рівня задоволеності користувачів мобільного застосунка Порталу Дія. Станом на 10.10.2024 цей показник становив 79 %, при цьому рівень задоволеності користувачів роботою служби підтримки Дії – 90 %. В той же час аудитори наголошують, що відсутність належним чином затвердженої методики визначення цих показників унеможливлює отримання надійної оцінки ефективності наданих послуг та їх відповідності реальним потребам громадян.

Певні складнощі спричиняє й існування одразу двох різних реєстрів адміністративних послуг: на вебсайтах Мінцифри та Міністерства економіки. Цей факт може дезорієнтувати користувачів, які шукають актуальну та достовірну інформації про доступні послуги.

Висновки Рахункової палати

За словами Геннадія Пліса, цифровізація державного сервісу – це не лише зручність для громадян, але й важливий фактор економічного зростання та боротьби з корупцією.

«Також Дія - це фактично єдиний канал зв'язку з українцями, які знаходяться за кордоном. Я хотів би подякувати вам за професіоналізм та побажати успіхів у розвитку цієї системи, адже ми розуміємо наскільки великим є її потенціал та можливості», - наголосив Геннадій Пліс.

Відтак на вдосконалення окремих процесів цифровізації спрямовані такі рекомендації Рахункової палати:

- розробити єдину стратегію цифрового державного сервісу або викласти її положення, які сьогодні визначені в різних стратегіях, в єдиному документі;

- підготувати та ухвалити методики визначення оцінки якості і задоволеності користувачів цифровим державним сервісом, економічного та антикорупційного ефектів від впровадження цифрових послуг;

- ініціювати перед Мінекономіки видалення розміщеного на вебсайті органу Реєстру адміністративних послуг з метою приведення у відповідність до законодавства;

- удосконалити систему внутрішнього контролю в частині процесів документального оформлення господарських операцій тощо.

Також присутній на засіданні Рахункової палати Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров детально представив досягнення Мінцифри та застосунку Дія. Зокрема, за його словами,Дію встановлено на 70% усіх смартфонів в Україні, а ще чотири країни перебувають у процесі впровадження цього застосунку.

«Найголовніший продукт цифровізації – це довіра. А Дія справді має високий рівень довіри та високі оцінки від користувачів. Якщо не буде довіри всередині держави до нашої інституції, нашої команди і того що ми робимо, ми не зможемо в найбільш критичні моменти доносити нашу позицію до користувачів. І та робота, яку ми провели спільно з Рахунковою палатою – крок до побудови цієї довіри. Проблеми, які були виявлені, ми будемо вирішувати», – зауважив Михайло Федоров.

Звіт та рішення Рахункової палати будуть надіслані Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству цифрової трансформації України, Дії та опубліковані на офіційному вебсайті інституції.

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