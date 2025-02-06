Ушел из жизни судья Хозяйственного суда Черкасской области в отставке Иван Гура

На 63 году ушел из жизни судья Хозяйственного суда Черкасской области в отставке Гура Иван Иванович. Об этом сообщила пресс-служба Хозяйственного суда Черкасской области.
«Коллектив суда выражает искренние соболезнования родным и близким Ивана Ивановича, разделяя их скорбь в это тяжелое время…
Пусть доброе, светлое воспоминание навсегда останется в сердцах родных, коллег и всех, кто его знал…
Вечная и светлая память…», - написали в суде.
Редакция «Судебно-юридической газеты» выражает глубокие соболезнования родным и близким Ивана Ивановича.