Пішов з життя суддя Господарського суду Черкаської області у відставці Іван Гура

На 63 році пішов з життя суддя Господарського суду Черкаської області у відставці Гура Іван Іванович. Про це повідомила пресслужба Господарського суду Черкаської області.
«Колектив суду висловлює щирі співчуття рідним та близьким Івана Івановича, поділяючи їхню скорботу в цей важкий час…
Нехай добрий, світлий спомин назавжди залишиться у серцях рідних, колег та всіх, хто його знав…
Вічна та світла пам’ять…», - написали у суді.
Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Івана Івановича.