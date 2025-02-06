Пішов з життя суддя Господарського суду Черкаської області у відставці Іван Гура

Обірвалося життя судді у відставці Івана Гури.

Фото: ck.arbitr.gov.ua

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На 63 році пішов з життя суддя Господарського суду Черкаської області у відставці Гура Іван Іванович. Про це повідомила пресслужба Господарського суду Черкаської області.

«Колектив суду висловлює щирі співчуття рідним та близьким Івана Івановича, поділяючи їхню скорботу в цей важкий час…

Нехай добрий, світлий спомин назавжди залишиться у серцях рідних, колег та всіх, хто його знав…

Вічна та світла пам’ять…», - написали у суді.

Редакція «Судово-юридичної газети» висловлює глибокі співчуття рідним і близьким Івана Івановича.