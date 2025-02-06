С руководителя сектора Киевской таможни взыщут необоснованные активы — АП ВАКС

Апелляционная палата ВАКС подтвердила законность взыскания необоснованных активов руководителя одного из секторов Киевской таможни.

В среду, 5 февраля, Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение суда первой инстанции от 17 сентября 2024 года, которым признаны необоснованными активы, оформленные на родственницу заведующего сектором таможенного оформления «Фастов» таможенного поста «Южный» Киевской таможни Руслана Фирсова, на сумму свыше 8,6 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба САП.

«Суд согласился с доводами прокурора и отказал в удовлетворении апелляционных жалоб. Решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения», - сказано в сообщении.

Ведомство напомнило, что на основании материалов НАПК и доказательств, самостоятельно полученных прокурором, установлена ​​невозможность за счет законных источников приобретения матерью чиновника жилого дома и шести земельных участков, являющихся одной усадьбой в пригороде Киева. Также должностное лицо, занимающее должности государственной службы более 25 лет, и его супруга, до апреля 2023 года работавшая в таможенных органах, не владели законными доходами и активами для приобретения вышеупомянутого имущества.

В САП отметили, что мать должностного лица оформила поручение сыну и его жене на ее представительство по всем вопросам, связанным с этими объектами недвижимости. После приобретения указанные активы использовали именно должностное лицо и его жена, а не мать, что указывает наряду с другими данными на то, что она приобрела их в собственность именно по его поручению.

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