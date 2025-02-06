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З керівника сектору Київської митниці стягнуть необґрунтовані активи — АП ВАКС

12:48, 6 лютого 2025
Апеляційна палата ВАКС підтвердила законність стягнення необґрунтованих активів керівника одного з секторів Київської митниці.
З керівника сектору Київської митниці стягнуть необґрунтовані активи — АП ВАКС
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У середу, 5 лютого, Апеляційна палата ВАКС  залишила без змін рішення суду першої інстанції від 17 вересня 2024 року, яким визнано необґрунтованими активи, що оформлені на родичку завідувача сектору митного оформлення «Фастів» митного поста «Південний» Київської митниці Руслана Фірсова, на суму понад 8,6 млн грн. Про це повідомила пресслужба САП.

«Суд погодився з доводами прокурора та відмовив у задоволенні апеляційних скарг. Рішення Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення», - сказано у повідомленні.

Відомство нагадало, що на підставі матеріалів НАЗК та доказів, самостійно отриманих прокурором, встановлено неможливість за рахунок законних джерел набуття матір’ю посадовця житлового будинку та шести земельних ділянок, які є однією садибою в передмісті Києва. Також посадовець, який обіймає посади державної служби понад 25 років, і його дружина, яка до квітня 2023 року працювала в митних органах, не володіли законними доходами й активами для придбання вищезазначеного майна.

У САП зауважили, що матір посадовця оформила доручення сину та його дружині на її представництво з усіх питань, пов’язаних із цими об’єктами нерухомості. Після придбання вказані активи використовували саме посадовець і його дружина, а не мати, що вказує поряд з іншими даними на те, що вона набула їх у власність саме за його дорученням.

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суд САП Апеляційна палата ВАКС

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