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В налоговой напомнили, нужно ли украинцам декларировать иностранные доходы

07:18, 7 февраля 2025
В ГНС разъяснили вопросы декларирования доходов.
В налоговой напомнили, нужно ли украинцам декларировать иностранные доходы
Фото: finance.ua
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Главное управление ГНС в г. В Киеве напомнило, что с начала 2025 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2024 года.

«Граждане, получавшие иностранные доходы и находящиеся за границей, могут послать декларацию по почте или в электронной форме. Подать декларацию в электронной форме можно, воспользовавшись частной частью Электронного кабинета», – заявили в налоговой.

В режиме «ЭК для граждан» электронный сервис «Налоговое право на имущественное состояние и доходы» позволяет сформировать декларацию и подать ее в контролирующий орган с копиями первичных документов, в т.ч. ч. для использования права на налоговую скидку При составлении декларации в Электронном кабинете плательщика осуществляется частичное автоматическое заполнение декларации на основании учетных данных плательщика, сведений о полученных доходах, имеющихся в Государственном реестре физических лиц, и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества.

Использование этого электронного сервиса:

сокращает время и расходы при подаче налоговой декларации;

минимизирует ошибки при заполнении декларации;

предоставляет возможность представления копий первичных документов как приложение к налоговой декларации в онлайн-режиме.

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декларация налоговая

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