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У податковій нагадали, чи треба українцям декларувати іноземні доходи

07:18, 7 лютого 2025
У ДПС роз’яснили питання щодо декларування доходів.
У податковій нагадали, чи треба українцям декларувати іноземні доходи
Фото: finance.ua
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Головне  управління ДПС у м. Києві нагадало, що з початку 2025 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2024 року.

«Громадяни, які отримували іноземні доходи та перебувають за кордоном, можуть надіслати декларацію поштою або в електронній формі. Подати декларацію в електронній формі можна, скориставшись приватною частиною Електронного кабінету», - заявили у податковій.

У режимі «ЕК для громадян» електронний сервіс «Податкова декларація про майновий стан і доходи» дозволяє сформувати декларацію та подати її до контролюючого органу з копіями первинних документів, у т. ч. для використання права на податкову знижку. При складанні декларації в Електронному кабінеті платника здійснюється часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей про отримані доходи, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб, та відомостей про обʼєкти нерухомого чи рухомого майна.

Використання цього електронного сервісу:

скорочує час і витрати при поданні податкової декларації;

мінімізує помилки при заповненні декларації;

надає можливість подання копій первинних документів як додаток до податкової декларації в онлайн-режимі.

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декларація податкова

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