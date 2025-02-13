В Украине стартовал прием заявок на бюджетную субсидию для аграриев

Фермеры смогут получить 4 тысячи гривен за гектар.

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В Украине начался прием заявок на бюджетную субсидию для сельскохозяйственных производителей, которая будет предоставляться на единицу обрабатываемых угодий. Заявки можно подавать через Государственный аграрный реестр. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Как сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, субсидия будет предоставляться аграриям, которые имеют от 1 до 120 гектаров сельскохозяйственных угодий. Размер поддержки составляет 4 тысячи гривен за гектар. Однако в 2025 году право на получение субсидии имеют только те агропроизводители, которые не воспользовались этой поддержкой в 2024 году.

Для тех, кто получал поддержку в прошлом году, соответствующее направление в Государственном аграрном реестре будет недоступно. Поддержка будет предоставляться в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 16 августа 2022 года № 918, которое регулирует порядок использования средств для поддержки фермерских хозяйств.

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