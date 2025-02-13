В Україні стартував прийом заявок на бюджетну субсидію для аграріїв

Фермери зможуть отримати 4 тисячі гривень за гектар.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні розпочався прийом заявок на бюджетну субсидію для сільськогосподарських виробників, яка буде надаватися на одиницю оброблюваних угідь. Заявки можна подавати через Державний аграрний реєстр. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Як повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, субсидія буде надаватися аграріям, які мають від 1 до 120 гектарів сільськогосподарських угідь. Розмір підтримки складає 4 тисячі гривень за гектар. Однак у 2025 році право на отримання субсидії мають лише ті агровиробники, які не скористалися цією підтримкою у 2024 році.

Для тих, хто отримував підтримку в минулому році, відповідний напрям у Державному аграрному реєстрі буде недоступний. Підтримка надаватиметься відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 року № 918, яка регулює порядок використання коштів для підтримки фермерських господарств.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.