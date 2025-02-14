НАГС усовершенствовало внутренний контроль — Счетная палата

НАГС внесло изменения в Инструкцию по организации внутреннего контроля и управления рисками, а также разработало административный регламент процесса составления росписи бюджета и сметы и управления выделенными бюджетными ассигнованиями.

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Счетная палата сообщила, что Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы усилило внутренний контроль и предприняло шаги по усовершенствованию администрирования своих информационных ресурсов. Это будет способствовать повышению качества выполнения возложенных на институт задач.

Зазначається, що заходи реалізовані на виконання рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених НАДС на керівництво та функціональне управління у сфері державної служби, стану внутрішнього контролю головного розпорядника коштів державного бюджету.

Аудит охоплював період ІІ півріччя 2021 року – І півріччя 2023 року.

«Під час аудиту було, зокрема, з’ясовано, що бюджетні запити на 2022–2023 роки на загальну суму майже 21 млн грн подавались НАДС без економічних обґрунтувань розрахунків кількісних і вартісних показників, без зазначення кількості наявного обладнання та предметів довгострокового користування і ступеня їх зношеності.

Також без належних економічних обґрунтувань і деталізованих розрахунків було затверджено бюджетні асигнування на загальну суму 13,45 млн гривень. Було виявлено й випадки недостатнього внутрішнього контролю. Все це могло спричинити неналежне використання бюджетних коштів», - сказано у повідомленні.

Відповідно, на виконання рекомендацій Рахункової палати НАДС:

розробило адміністративний регламент процесу складання розпису бюджету і кошторису та управління виділеними бюджетними асигнуваннями;

внесло зміни до Інструкції з організації внутрішнього контролю та управління ризиками у НАДС;

розробило й затвердило адміністративний регламент процесу адміністрування інформаційних ресурсів НАДС тощо.

Проаналізувавши надану об’єктом контролю інформацію, Рахункова палата дійшла висновку, що НАДС виконало всі надані рекомендації. Тож контроль за їх виконанням завершено.

Рахункова палата зауважила що за результатами цього аудиту Рахункова палата звернула увагу, що в межах реалізації урядової Стратегії реформування державного управління України на період до 2021 року на НАДС було покладено завдання щодо реформування системи оплати праці державних службовців, яку передбачалося здійснити до 2023 року. Однак відповідний проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» досі не ухвалений Верховною Радою, тож реформа повною мірою не реалізована.

Оскільки проведення реформи – міжнародне зобов'язання України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, Рахункова палата розпочала аудит відповідності на тему «Реформування системи оплати праці у сфері державного управління». Контрольний захід охопить період 2023 – І півріччя 2025 року та має на меті встановити стан реалізації заходів у межах згаданої реформи.

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