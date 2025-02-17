Продавали авто, предназначенные для военных — в Киевской области разоблачили председателя и волонтера благотворительной организации

Благотворительный фонд из-за границы получил гуманитарную помощь в размере почти 700 автомобилей для военнослужащих ВСУ.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Киевской области разоблачили председателя и волонтера благотворительной организации на продаже автомобилей, предназначенных для военнослужащих. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Так, председателю и волонтеру одного из благотворительных фондов Киевщины поставлено в известность о подозрении в продаже товаров (предметов) гуманитарной помощи с целью получения прибыли, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

По данным следствия, с начала вооруженной агрессии России на территорию Украины благотворительный фонд из-за рубежа получил гуманитарную помощь в виде почти 700 автомобилей для военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

«При этом подозреваемые с целью получения прибыли от реализации части указанных автомобилей организовали схему их продаж в Бориспольском районе Киевской области», — указали в прокуратуре.

При продаже 4 автомобилей за денежные средства в сумме 19 400 долларов голова и волонтер благотворительного фонда задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер предосторожности – содержания под стражей.