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Продавали авто, які були призначені для військових — на Київщині викрили голову та волонтера благодійної організації

17:45, 17 лютого 2025
Благодійний фонд з-за кордону отримав гуманітарну допомогу у вигляді майже 700 автомобілів для військовослужбовців ЗСУ.
Продавали авто, які були призначені для військових — на Київщині викрили голову та волонтера благодійної організації
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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На Київщині викрили голову та волонтера благодійної організації на продажі автомобілів, які були призначені для військовослужбовців. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Так, голові та волонтеру одного з благодійних фондів Київщини повідомлено про підозру у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, з початку збройної агресії рф на територію України благодійний фонд з-за кордону отримав гуманітарну допомогу у вигляді майже 700 автомобілів для військовослужбовців Збройних Сил України.

«При цьому, підозрювані з метою одержання прибутку від реалізації частини вказаних автомобілів організували схему їх продажу в Бориспільському районі Київської області», — вказали в прокуратурі.

Під час продажу 4 автівок за грошові кошти в сумі 19 400 доларів голову та волонтера благодійного фонду затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою.

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