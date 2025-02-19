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Налоговая разъяснила, чем грозит игнорирование необходимости обязательной регистрации плательщиком НДС

14:10, 19 февраля 2025
Любое лицо, которое подлежит обязательной регистрации в качестве плательщика НДС и не подала в контролирующий орган регистрационное заявление, несет ответственность за неначисление или неуплату НДС.
Налоговая разъяснила, чем грозит игнорирование необходимости обязательной регистрации плательщиком НДС
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Главное управление ГНС в Харьковской области разъяснило нюансы обязательной регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость.

Согласно п. 181.1 НКУ, в случае если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров/услуг, подлежащих налогообложению в соответствии с разделом V НКУ, в том числе операций по поставке товаров/услуг с использованием локальной или глобальной компьютерной сети (в частности, но не исключительно путем установления специального приложения или приложения на смартфонах, планшетах или других) 12 календарных месяцев, совокупно превышающей 1000000 гривен (без учета налога на добавленную стоимость), такое лицо обязано зарегистрироваться как налогоплательщик в контролирующем органе по своему местонахождению (месту жительства) с соблюдением требований, предусмотренных ст. 183 НКУ, кроме лица, являющегося плательщиком единого налога первой – третьей группы.

Любое лицо, которое подлежит обязательной регистрации в качестве плательщика налога и не подала в контролирующий орган регистрационное заявление, несет ответственность за неначисление или неуплату этого налога на уровне зарегистрированного плательщика без права начисления налогового кредита и получения бюджетного возмещения (п. 183.10 НКУ).

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