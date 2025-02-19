Податкова роз’яснила, чим загрожує ігнорування необхідності обовʼякової реєстрації платником ПДВ

Будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ та не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ.

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Головне управління ДПС у Харківській області роз’яснило нюанси обов’язкової реєстрації платником податку на додану вартість.

Відповідно до п. 181.1 ПКУ, у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, у тому числі операцій з постачання товарів/послуг з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі (зокрема, але не виключно шляхом встановлення спеціального застосунку або додатка на смартфонах, планшетах чи інших цифрових пристроях), нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої групи.

Будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку та не подала до контролюючого органу реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування (п. 183.10 ПКУ).

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