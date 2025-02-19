Виктор Ляшко раскрыл условия мобилизации разбронированных медиков

Виктор Ляшко подчеркнул, что разбронирование медиков будет происходить с учетом актуальной ситуации в регионе, чтобы граждане получали весь объем медицинских услуг.

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Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что разбронированных медиков будут призывать в ряды Сил обороны только на медицинские должности и они будут служить по контракту один год. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«Так человек понимает, что его призывают, он служит, отработает медиком в ВСУ один год исключительно на медицинском посту и через год вернется», - сказал он.

По словам Виктора Ляшко, власти хотят заменить медицинских работников в рядах ВСУ по ротационному принципу, чтобы через год их меняли другие люди.

Разбронирование медиков будет происходить с учетом актуальной ситуации в регионе, чтобы граждане получали весь объем медицинских услуг, подчеркнул министр.

«Механизм разработан так, чтобы находить баланс, который удовлетворит и вооруженные силы, и гражданские больницы. Мы будем каждый месяц обновлять списки и смотреть, что происходит. Наша ключевая задача – чтобы узкоспециализированные и высококвалифицированные кадры попадали туда, где они нужны. Мы бы не хотели, чтобы кардиохирурги и торакальные хирурги попадали в медицинские батальоны, потому что они нужны там, где будут оперировать, спасать жизнь», - сказал Ляшко.

По его словам, если призванный медик «хочет быть стрелком, то это должно быть его добровольное согласие, нет в этом проблем». Министр также отметил, что «женщины-медики могут добровольно дать согласие на разбронирование».

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