Віктор Ляшко розкрив умови мобілізації розброньованих медиків

Віктор Ляшко наголосив, розбронювання медиків відбуватиметься з урахуванням актуальної ситуації в регіоні, щоб цивільні отримували весь обсяг медичних послуг.

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Очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що розброньованих медиків призиватимуть до лав Сил оборони лише на медичні посади і вони служитимуть за контрактом один рік. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Так людина розуміє, що її призивають, вона служить, відпрацює медиком у ЗСУ один рік винятково на медичній посаді й через рік повернеться», - сказав він.

За словами Віктора Ляшка, влада хоче замінити медичних працівників у лавах ЗСУ за ротаційним принципом, аби через рік їх міняли інші люди.

Розбронювання медиків відбуватиметься з урахуванням актуальної ситуації в регіоні, щоб цивільні отримували весь обсяг медичних послуг, наголосив міністр.

«Механізм розроблений так, аби знаходити баланс, який задовольнить і Збройні Сили, і цивільні лікарні. Ми кожного місяця оновлюватимемо списки й дивитимемося, що відбувається. Наше ключове завдання, щоб вузькоспеціалізовані й висококваліфіковані кадри потрапляли туди, де вони потрібні. Ми не хотіли б, щоб кардіохірурги та торакальні хірурги потрапляли у медичні батальйони, бо вони потрібні там, де будуть оперувати, рятувати життя», - сказав Ляшко.

За його словами, якщо призваний медик «хоче бути стрільцем, то це має бути його добровільна згода, немає у цьому проблем». Міністр також зауважив, що «жінки-медики можуть добровільно дати згоду на розбронювання».

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