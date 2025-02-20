В работе «Новой Почты» произошел масштабный сбой

Украинцы в соцсетях сообщили о сбое в работе «Новой Почты».

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В четверг, 20 февраля, произошел масштабный сбой в работе «Новой Почты». О проблемах с отправкой и приемкой почтовых отправлений сообщили граждане в сети.

Утверждается, что в отделениях клиенты не могли получить или отправить посылки, а мобильное приложение также не работало.

Позже в компании сообщили, что все системы и сервисы уже работают.

«Извините за неудобства и благодарим за понимание.

Ждем вас в наших отделениях и у почтоматов», - говорится в заявлении.

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