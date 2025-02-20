В работе «Новой Почты» произошел масштабный сбой

В четверг, 20 февраля, произошел масштабный сбой в работе «Новой Почты». О проблемах с отправкой и приемкой почтовых отправлений сообщили граждане в сети.
Утверждается, что в отделениях клиенты не могли получить или отправить посылки, а мобильное приложение также не работало.
Позже в компании сообщили, что все системы и сервисы уже работают.
«Извините за неудобства и благодарим за понимание.
Ждем вас в наших отделениях и у почтоматов», - говорится в заявлении.
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