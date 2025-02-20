У роботі «Нової Пошти» стався масштабний збій

Українці у соцмережах повідомили про збій у роботі «Нової Пошти».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 20 лютого, стався масштабний збій у роботі «Нової Пошти». Про проблеми з відправленням та прийманням поштових відправлень повідомили громадяни у мережі.

Стверджується, що у відділеннях клієнти не могли отримати чи відправити посилки, а мобільний застосунок також не працював.

Згодом у компанії повідомили, що всі системи та сервіси вже працюють.

«Вибачте за незручності та дякуємо за розуміння.

Чекаємо вас у наших відділеннях та біля поштоматів», - сказано у заяві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.