В Одессе будут судить руководителя коммунального предприятия, который скрыл миллионы налогов

Руководитель предприятия уклонился от уплаты более 7 млн. грн. налога на добавленную стоимость.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении директора одного из жилищно-коммунальных сервисов в Одессе по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, обвиняемый умышленно не отражал в налоговых отчетах часть средств, полученных от предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Отмечается, что речь идет об услугах по обслуживанию лифтов, вывозу мусора, аренде помещений и другим услугам, за которые физические лица платили деньги.

«Таким образом, руководитель предприятия уклонился от уплаты более 7 млн ​​грн налога на добавленную стоимость», - сказано в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время обеспечено возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.