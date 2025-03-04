В Одесі судитимуть керівника комунального підприємства, який приховав мільйони податків

Керівник підприємства ухилився від сплати понад 7 млн грн податку на додану вартість.

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В Одесі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з житлово-комунальних сервісів в Одесі за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, обвинувачений умисно не відображав у податкових звітах частину коштів, отриманих від надання житлово-комунальних послуг.

Зазначається, що мова йде про послуги з обслуговування ліфтів, вивезення сміття, оренди приміщень та інших послуг, за які фізичні особи сплачували гроші.

«У такий спосіб керівник підприємства ухилився від сплати понад 7 млн грн податку на додану вартість», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, що наразі забезпечено відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

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