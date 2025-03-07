В Одессе будут судить злоумышленников, которые под видом сотрудников полиции и ТЦК вымогали у мужчин деньги

В состав группировки вошли лица с криминальным прошлым, а также бывший правоохранитель, который тоже имел проблемы с законом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении четырех участников организованной преступной группы, которые выслеживали мужчин призывного возраста и, представляясь сотрудниками полиции и ТЦК и СП, под предлогом проверки документов требовали предъявлять военные удостоверения. В случае отказа они запугивали принудительной доставкой в ТЦК и требовали деньги за «решение» этого вопроса.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, в одном из случаев злоумышленники получили от потерпевшего 38 тыс. грн, в другом — почти 41 тыс. грн.

После получения денег они «успокаивали» потерпевших, уверяя, что их данные будут внесены в базу «Оберіг», что якобы гарантировало им отсутствие проблем с мобилизацией.

Обвиняемых задержали в ноябре 2024 года во время вымогательства и получения 4000 грн и 3000 долларов США от очередного потерпевшего.

В ходе обысков у них были изъяты форменная военная одежда, деньги, оружие и другие вещественные доказательства.

В состав группировки вошли лица с криминальным прошлым, а также бывший правоохранитель, который тоже имел проблемы с законом.

В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.