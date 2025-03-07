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В Одессе будут судить злоумышленников, которые под видом сотрудников полиции и ТЦК вымогали у мужчин деньги

07:18, 7 марта 2025
В состав группировки вошли лица с криминальным прошлым, а также бывший правоохранитель, который тоже имел проблемы с законом.
В Одессе будут судить злоумышленников, которые под видом сотрудников полиции и ТЦК вымогали у мужчин деньги
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В Одессе правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении четырех участников организованной преступной группы, которые выслеживали мужчин призывного возраста и, представляясь сотрудниками полиции и ТЦК и СП, под предлогом проверки документов требовали предъявлять военные удостоверения. В случае отказа они запугивали принудительной доставкой в ТЦК и требовали деньги за «решение» этого вопроса.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, в одном из случаев злоумышленники получили от потерпевшего 38 тыс. грн, в другом — почти 41 тыс. грн.

После получения денег они «успокаивали» потерпевших, уверяя, что их данные будут внесены в базу «Оберіг», что якобы гарантировало им отсутствие проблем с мобилизацией.

Обвиняемых задержали в ноябре 2024 года во время вымогательства и получения 4000 грн и 3000 долларов США от очередного потерпевшего.

В ходе обысков у них были изъяты форменная военная одежда, деньги, оружие и другие вещественные доказательства.

В состав группировки вошли лица с криминальным прошлым, а также бывший правоохранитель, который тоже имел проблемы с законом.

В настоящее время все обвиняемые находятся под стражей.

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суд прокуратура Национальная полиция Одесса ТЦК

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