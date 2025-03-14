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Владимир Зеленский отреагировал на задержание подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула

16:34, 14 марта 2025
Президент поручил привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты.
Владимир Зеленский отреагировал на задержание подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула
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Как писала «Судебно-юридическая газета», министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о задержании в Одессе подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула.

По словам Президента Владимира Зеленского, десятки следователей, оперативников, криминалистов привлечены к раскрытию этого преступления. Устанавливаются все обстоятельства его совершения.

«Поручил министру внутренних дел Украины, главе СБУ, исполняющему обязанности Генерального прокурора привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты», — добавил он.

Напомним, что полиция начала уголовное производство по факту убийства общественного деятеля Демьяна Ганула в Одессе. Как указали правоохранители, событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.

Преступление было совершено утром 14 марта в центре Одессы. Неизвестный выстрелил в 31-летнего общественного деятеля и скрылся. Потерпевший погиб на месте.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается следствие.

Как мы писали, расследование убийства Демьяна Ганула в Одессе глава МВД Игорь Клименко взял под личный контроль.

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СБУ полиция убийство Одесса генеральная прокуратура Владимир Зеленский

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