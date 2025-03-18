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Администратора сервисного центра МВД Киевщины подозревают в получении до 29 тысяч за сдачу экзаменов

07:36, 18 марта 2025
На Киевщине администратору сервисного центра МВД сообщено о подозрении в помощи при сдаче экзаменов за деньги.
Администратора сервисного центра МВД Киевщины подозревают в получении до 29 тысяч за сдачу экзаменов
Фото: Киевская городская прокуратура
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Адміністратору одного з Територіальних сервісних центрів МВС в Київській області повідомлено про підзреніі в організації незаконної допомоги майбутнім водіям при здачі іспитів за денежне вознаграждение. Згідно з процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, чоловік обвинувачений у порушенні частини 3 статті 369-2 Уголовного кодексу України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Встановлено, що адміністратор допоміг двом водіям успішно здати іспити в Київському сервісному центрі, після чого вони отримали водительські посвідчення. За ці послуги він отримував від 4 до 14 тисяч гривень.

Один із водіїв заплатив 10 тисяч гривень за успішну здачу іспиту. Адміністратор повідомив жінці, що без його допомоги здача іспиту неможлива. У другому випадку касувався чоловік, який за 4 тисячі гривень отримав документи про навчання в автошколі без її відвідування і права категорії «С». Однак в реєстрах було зафіксовано позбавлення його прав за ведення в нетрезвому стані, і щоб змінити цю інформацію, він також винен був заплатити.

Відзначимо, що після завершення «навчання» в автошколі в лютому 2025 року чоловік повинен буде здавати практичний іспит в Київському сервісному центрі. Однак із-за об’єктів в сервісних центрах і страху адміністраторів здійснюються незаконні дії, іспит був перенесений на березень. У березні чоловіки все же допомогли здати іспит, але ціна послуги виросла до 14 тисяч гривень. У підсумку адміністратор отримав від нього в цілому 29 тисяч гривень.

Зараз чоловіки повідомили про подозрение в совершении уголовного преступления.

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прокуратура МВД Киев

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