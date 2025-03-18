Практика судів
  1. В Україні

Адміністратора сервісного центру МВС Київщини підозрюють в отриманні до 29 тисяч за складання іспитів

07:36, 18 березня 2025
На Київщині адміністратору сервісного центру МВС повідомлено про підозру у допомозі при складанні іспитів за гроші.
Адміністратора сервісного центру МВС Київщини підозрюють в отриманні до 29 тисяч за складання іспитів
Фото: Київська міська прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Адміністратор одного з Територіально-сервісних центрів МВС у Київській області повідомив про підозру в організації незаконної допомоги майбутнім водіям при складанні запитів на грошове винагороду. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури, чоловік повинується у змінених частинах 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Встановлено, що адміністратор допоміг двом водіям успішно скласти іспити в Київському сервісному центрі, після чого вони отримали водійські посвідчення. За ці послуги він отримував від 4 до 14 тисяч гривень.

Один із водіїв заплатив 10 тисяч гривень за успішне складання випробування. Адміністратор продовження жінці, що без його допомоги складення запиту неможливо. Інший випадок стосувався чоловік, який за 4 тисячі гривень отримав документи про навчання в автошколі без її відвідування та права категорії «С». Однак у реєстрах було зафіксовано оформлення його прав за ведення в неверному стані, і щоб змінити цю інформацію, він також потребував оплати.

Зазначимо, що після завершення «навчання» в автошколі в лютому 2025 році чоловік мав скласти практичний іспит у Київському сервісному центрі. Однак через обшуки в сервісних центрах і через страх адміністраторів незаконні дії, запит був перенесений на березень. У березні чоловікові все ж допомогли скласти іспит, але ціна послуги зросла до 14 тисяч гривень. У підсумку адміністратор отримав від нього загалом 29 тисяч гривень.

Наразі чоловікові повідомляється про враження в скоєнні кримінального правопорушення.

Підпишіться на наш Telegram-канал  t.me/sudua  та на  Google Новини SUD.UA , а також на наш  VIBER , сторінку у  Facebook  та в  Instagram , щоб бути в курсі кінцевих подій. 

прокуратура МВС Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Білий дім опублікував підсумки розмови Трампа і Путіна

За підсумками розмови Трампа і Путіна досягнуто згоди, що рух до миру в Україні розпочнеться з припинення вогню у сфері енергетики та інфраструктури – повідомляє Білий дім.

Військовозобов’язані чоловіки за кордоном від 18 до 60 років зможуть стати на військовий облік дистанційно – Верещук

Міноборони в тижневий строк внесе постанову, за якою громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК.

Заробітна плата працівників апаратів судів з 1 квітня збільшиться на 20-87% в залежності від посади — ДСА

Суттєво розмір посадового окладу збільшиться в апеляційних та місцевих спеціалізованих судах і значно менше – в районних судах.

ВАКС: правосуддя з обвинувальним ухилом

Слідчі судді ВАКС уже на етапі обрання запобіжного заходу перебувають під впливом цілеспрямовано сформованої суспільної думки і їм треба виявляти мужність, щоб при ухваленні рішення не озиратися на громадський осуд та «атаку» громадських активістів – набагато простіше «йти за вітром», задовольняючи клопотання НАБУ/САП та застосовуючи до підозрюваних максимально суворі види процесуального примусу.

Для конкурсантів в судді приберуть вимогу про 75% вірних відповідей на тестуванні щодо знання історії української державності

Депутати вирішили ще більше спростити вимоги для кандидатів у судді щодо знання історії української державності.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України