Адміністратора сервісного центру МВС Київщини підозрюють в отриманні до 29 тисяч за складання іспитів

На Київщині адміністратору сервісного центру МВС повідомлено про підозру у допомозі при складанні іспитів за гроші.

Фото: Київська міська прокуратура

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Адміністратор одного з Територіально-сервісних центрів МВС у Київській області повідомив про підозру в організації незаконної допомоги майбутнім водіям при складанні запитів на грошове винагороду. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури, чоловік повинується у змінених частинах 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Встановлено, що адміністратор допоміг двом водіям успішно скласти іспити в Київському сервісному центрі, після чого вони отримали водійські посвідчення. За ці послуги він отримував від 4 до 14 тисяч гривень.

Один із водіїв заплатив 10 тисяч гривень за успішне складання випробування. Адміністратор продовження жінці, що без його допомоги складення запиту неможливо. Інший випадок стосувався чоловік, який за 4 тисячі гривень отримав документи про навчання в автошколі без її відвідування та права категорії «С». Однак у реєстрах було зафіксовано оформлення його прав за ведення в неверному стані, і щоб змінити цю інформацію, він також потребував оплати.

Зазначимо, що після завершення «навчання» в автошколі в лютому 2025 році чоловік мав скласти практичний іспит у Київському сервісному центрі. Однак через обшуки в сервісних центрах і через страх адміністраторів незаконні дії, запит був перенесений на березень. У березні чоловікові все ж допомогли скласти іспит, але ціна послуги зросла до 14 тисяч гривень. У підсумку адміністратор отримав від нього загалом 29 тисяч гривень.

Наразі чоловікові повідомляється про враження в скоєнні кримінального правопорушення.

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