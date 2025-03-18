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В Минобороны объяснили, что такое идентификационный жетон военного и какова процедура его закупки

08:49, 18 марта 2025
Жетон содержит личный номер и помогает в быстрой идентификации военного в случае гибели, ранения или контузии и передачи соответствующих сообщений.
В Минобороны объяснили, что такое идентификационный жетон военного и какова процедура его закупки
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В Министерстве обороны Украины разъяснили, что такое идентификационный жетон военнослужащего и каков ориентировочный алгоритм его закупки.

Идентификационный жетон является обязательным элементом снаряжения военнослужащих. Он содержит личный номер и помогает в быстрой идентификации военного в случае его гибели, ранения или контузии, а также для передачи соответствующих сообщений.

Поэтому в военной части должна быть хорошо организована работа по закупке этих жетонов. Министерство обороны Украины предлагает ориентировочный алгоритм, который поможет упростить этот процесс.

Подготовка к закупке

На первом этапе необходимо проверить наличие в военной части всех необходимых документов:

  • положения об уполномоченном лице;
  • порядка проведения закупок;
  • приказа о назначении уполномоченного лица.

Под уполномоченным лицом также понимается ответственное лицо или коллегиальный орган, состоящий как минимум из трех человек.

Следующим шагом является определение потребности путем подсчета количества военнослужащих. Сбор необходимых данных осуществляется в соответствии с Приложением 32 к Инструкции по организации учета личного состава в системе Минобороны, утвержденной приказом МОУ от 15.09.2022 № 280.

После этого необходимо рассчитать ориентировочную стоимость на основе количества жетонов и анализа рыночных цен. В зависимости от полученной суммы выбирается процедура закупки.

Проведение торгов

Если стоимость закупки менее 200 000 грн, можно заключить прямой договор или использовать конкурентную процедуру. Если стоимость составляет от 200 000 грн, рекомендуется проводить конкурентную закупку (открытые торги с особенностями или упрощенную закупку).

Для военных частей, имеющих полномочия на проведение оборонных закупок в соответствии с приказом МОУ от 01.03.2023 № 111, целесообразно использовать упрощенную закупку.

Безопасность данных и заключение договора

При проведении торгов важно уделить особое внимание безопасности данных, так как в процессе передаются списки военнослужащих. Поставщик должен иметь в своем составе Службу охраны государственной тайны. Это требование необходимо указать в тендерной документации и/или в договоре.

Заключительным этапом является подписание договора с выбранным поставщиком на изготовление и поставку жетонов.

В Минобороны подчеркнули, что соблюдение этого алгоритма поможет провести закупку прозрачно и эффективно.

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