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У Міноборони пояснили, що таке ідентифікаційний жетон військового і яка процедура його закупівлі

08:49, 18 березня 2025
Жетон містить особистий номер та допомагає у швидкій ідентифікації військового у разі його загибелі, поранення або контузії та передачі відповідних повідомлень.
У Міноборони пояснили, що таке ідентифікаційний жетон військового і яка процедура його закупівлі
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У Міністерстві оборони України роз’яснили, що таке ідентифікаційний жетон військовослужбовця та який орієнтовний алгоритм його закупівлі.

Так, ідентифікаційний жетон є обов’язковим елементом спорядження військовослужбовців. Він містить особистий номер та допомагає у швидкій ідентифікації військового у разі його загибелі, поранення або контузії та передачі відповідних повідомлень.

Тому у військовій частині повинна бути добре організована робота із закупівлі цих жетонів. Міністерство оборони України пропонує орієнтовний алгоритм, який допоможе полегшити цей процес.

Підготовка до закупівлі

На початку необхідно перевірити наявність у військовій частині всіх потрібних документів:

  • положення про уповноважену особу;
  • порядок проведення закупівель;
  • наказ про призначення уповноваженої особи.

Під уповноваженою особою розуміється також відповідальна особа або колегіальний орган, який має складатися не менш як з трьох осіб.

Наступним кроком є визначення потреби шляхом підрахунку кількості військовослужбовців. Збирати необхідні дані слід згідно з Додатком 32 до Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міноборони, який затверджений наказом МОУ від 15.09.2022 № 280.

Після цього необхідно розрахувати орієнтовну вартість на основі кількості жетонів та ринкового аналізу цін. Залежно від отриманої суми обирається процедура закупівлі.

Проведення торгів

При вартості менш за 200 000 грн, можна укласти прямий договір, або використати конкурентну процедуру. Якщо вартість становить від 200 000 грн, рекомендовано проводити конкурентну закупівлю (відкриті торги з особливостями або спрощену закупівлю).

Для військових частин, що мають повноваження відповідно до наказу МОУ від 01.03.2023 №111 на проведення оборонних закупівель, доцільно використовувати спрощену закупівлю.

Безпека даних та укладання договору

Під час проведення торгів важливо приділити особливу увагу безпеці даних, оскільки під час цього процесу передаються списки військовослужбовців. Постачальник повинен мати у своєму складі Службу охорони державної таємниці. Цю вимогу потрібно зазначити у тендерній документації та/або в договорі.

Завершальним етапом є укладання договору з обраним постачальником на виготовлення та постачання жетонів.

У Міноборони наголосили, що дотримання цього алгоритму допоможе провести закупівлю прозоро та ефективно.

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