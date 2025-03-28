Строил без разрешений и сдавал в аренду ресторанный комплекс – в Киеве будут судить предпринимателя

В Киеве будут судить предпринимателя за незаконное строительство ресторанного комплекса на берегу озера Тельбин.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Прокуратура передала в суд дело предпринимателя, которого подозревают в самовольном строительстве ресторанного комплекса на незаконно занятом участке возле озера Тельбин в Днепровском районе столицы. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, предприниматель без разрешений занял три земельных участка общей площадью 0,1535 га, которые находятся в коммунальной собственности Киева. На этих территориях он возвел здания и передавал их в аренду другим предпринимателям.

Также установлено, что для приобретения права собственности на недвижимость подозреваемый использовал поддельные документы.

Уголовное производство открыто по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности относительно самовольного занятия земли, незаконного строительства, подделки документов и их использования. Кроме обвинительного акта, в суд подан гражданский иск о возмещении причиненного ущерба территориальной общине Киева.

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