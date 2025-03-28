Практика судів
  1. В Україні

Будував без дозволів і здавав в оренду ресторанний комплекс – у Києві судитимуть підприємця

08:36, 28 березня 2025
У Києві судитимуть підприємця за незаконне будівництво ресторанного комплексу на березі озера Тельбін.
Будував без дозволів і здавав в оренду ресторанний комплекс – у Києві судитимуть підприємця
Фото: kyiv.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокуратура передала до суду справу підприємця, якого підозрюють у самовільному будівництві ресторанного комплексу на незаконно зайнятій ділянці біля озера Тельбін у Дніпровському районі столиці. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підприємець без дозволів зайняв три земельні ділянки загальною площею 0,1535 га, які перебувають у комунальній власності Києва. На цих територіях він звів будівлі та передавав їх в оренду іншим підприємцям.

Також встановлено, що для набуття права власності на нерухомість підозрюваний використовував підроблені документи.

Кримінальне провадження відкрито за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо самовільного зайняття землі, незаконного будівництва, підробки документів та їх використання. Окрім обвинувального акта, до суду подано цивільний позов про відшкодування завданої шкоди територіальній громаді Києва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд прокуратура Київ підприємець

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, чи має нотаріус, який не перевірив наявність арешту на квартиру при посвідченні договору, відшкодувати шкоду

У касаційній скарзі представник потерпілої вказував, що шкоду заподіяно саме у зв’язку з недбалими діями нотаріуса, яка здійснила запит до Реєстру прав на нерухоме майно лише за реєстраційним номером об’єкта, внаслідок чого не було отримано даних щодо наявності арешту на квартиру.

Депутати пропонують посилити вагу окремих ухвал суддів для ініціювання відповідальності адвокатів

До закону про адвокатуру пропонують внести зміни щодо розширення підстав для дисциплінарного провадження щодо адвокатів.

Суддя-блогер опинився в облозі громадськості – тепер за критику антикорупційних органів, ВККС, активістів та нецензурну лексику

Суддю Дмитра Кривенка, відомого також як «Дмитро Липовецький», знову звинуватили у неповазі до ЗМІ, громадськості та органів державної влади.

Верховний Суд скасував виправдувальний вирок, вказавши, що за певних умов слідчий може відбирати зразки підпису без ухвали слідчого судді

Верховний Суд пояснив, коли отримання зразків підпису для почеркознавчої експертизи може здійснюватися слідчим без ухвали слідчого судді.

Для притягнення до кримінальної відповідальності за неподання декларації попереднє письмове повідомлення від НАЗК не вимагається – позиція Верховного Суду

Верховний Суд не погодився з позицією апеляційного суду про те, що відсутність повідомлення НАЗК про факт неподання декларації особою виключає можливість притягнення її до кримінальної відповідальності за статтею 366-3 КК.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді