Будував без дозволів і здавав в оренду ресторанний комплекс – у Києві судитимуть підприємця

У Києві судитимуть підприємця за незаконне будівництво ресторанного комплексу на березі озера Тельбін.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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Прокуратура передала до суду справу підприємця, якого підозрюють у самовільному будівництві ресторанного комплексу на незаконно зайнятій ділянці біля озера Тельбін у Дніпровському районі столиці. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підприємець без дозволів зайняв три земельні ділянки загальною площею 0,1535 га, які перебувають у комунальній власності Києва. На цих територіях він звів будівлі та передавав їх в оренду іншим підприємцям.

Також встановлено, що для набуття права власності на нерухомість підозрюваний використовував підроблені документи.

Кримінальне провадження відкрито за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо самовільного зайняття землі, незаконного будівництва, підробки документів та їх використання. Окрім обвинувального акта, до суду подано цивільний позов про відшкодування завданої шкоди територіальній громаді Києва.

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