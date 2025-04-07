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Во Львовской области женщина организовала пересечения границы для двух своих фиктивных мужей

22:00, 7 апреля 2025
Женщина с инвалидностью помогала мужчинам сбежать за границу через фиктивный брак.
Во Львовской области женщина организовала пересечения границы для двух своих фиктивных мужей
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Во Львовской области разоблачили злоумышленницу, которая организовывала незаконные пересечения границы для двух своих фиктивных мужей. Об этом сообщает областная полиция.

Установлено, что 43-летняя женщина, будучи лицом с инвалидностью, подыскивала военнообязанных мужчин, желающих покинуть страну, заключала с ними фиктивные браки и таким образом обеспечивала им возможность пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения.

Правоохранители задокументировали два эпизода противоправной деятельности подозреваемой, совершенные в 2023 и 2024 годах.

В обоих случаях фиктивные мужья пересекали государственную границу Украины как лица, сопровождающие жену с инвалидностью.

В дальнейшем «жена» возвращалась в Украину, а мужчины оставались за границей.

Брак расторгался, и только что разведенная женщина подыскивала новых «клиентов» на роль фиктивного спутника жизни.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1, ч.2 ст.332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемой — лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

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Национальная полиция полиция мобилизация военнообязанный пересечение границы

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