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На Львівщині жінка організувала перетини кордону для двох своїх фіктивних чоловіків

22:00, 7 квітня 2025
Жінка з інвалідністю допомагала чоловікам втекти за кордон через фіктивний шлюб.
На Львівщині жінка організувала перетини кордону для двох своїх фіктивних чоловіків
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На Львівщині викрили зловмисницю, яка організувала незаконні перетини кордону для двох своїх фіктивних чоловіків. Про це повідомляє поліція області.

Встановлено, що 43-річна жінка, будучи особою з інвалідністю, підшуковувала військовозобов’язаних чоловіків, які мали намір  виїхати за межі держави, укладала з ними фіктивні шлюби і в такий спосіб забезпечувала їм можливість перетнути державний кордон України в умовах воєнного стану.

Правоохоронці задокументували два епізоди протиправної діяльності підозрюваної, вчинені у 2023 та 2024 роках.

В обох випадках фіктивні чоловіки перетнули державний кордон України як особи, котрі супроводжують дружину з інвалідністю.

У подальшому «дружина» поверталась в Україну, а чоловіки залишились за кордоном.

Шлюб розривався і щойно розлучена жінка підшуковувала нових «клієнтів» на роль фіктивного супутника життя.

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваній - позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

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Національна поліція поліція мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

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