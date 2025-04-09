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Госпродпотребслужба опровергла информацию о ядовитом перуанском авокадо на украинских прилавках

20:06, 9 апреля 2025
Госпродпотребслужба не имеет официального подтверждения, что такой продукт реализуется на территории Украины.
Госпродпотребслужба опровергла информацию о ядовитом перуанском авокадо на украинских прилавках
Фото: spsa.gov.ua
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Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей опровергла информацию о якобы наличии ядовитого перуанского авокадо на полках украинских магазинов. Об этом заявил глава ведомства Сергей Ткачук.

Он отметил, что в Интернете активно распространяется информация о партии ядовитых авокадо, выращенных в Перу, которую якобы завезли в Украину через Нидерланды. Однако, по его словам, на 8 апреля 2025 года Госпродпотребслужба не имеет официального подтверждения, что этот продукт попал на украинский рынок.

Ткачук также добавил, что согласно информации от RASFF (Европейской системы быстрого оповещения об опасных продуктах), голландская сторона приняла решение об утилизации этой партии авокадо, и она больше не представляет угрозы.

Глава ведомства призвал медиа проверять подобную информацию непосредственно в Госпродпотребслужбе перед публикацией новостей о возможном завозе опасных продуктов в Украину.

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Госпродпотребслужба

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