Держпродспоживслужба спростувала інформацію про отруйне перуанське авокадо на українських прилавках

Держпродспоживслужба не має офіційного підтвердження, що такий продукт реалізується на території України.

Фото: spsa.gov.ua

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Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів спростувала інформацію про нібито наявність отруйного перуанського авокадо на полицях українських магазинів. Про це заявив голова відомства Сергій Ткачук.

Він зазначив, що в Інтернеті активно поширюється інформація про партію отруйних авокадо, вирощених у Перу, яку нібито завезли в Україну через Нідерланди. Однак, за його словами, на 8 квітня 2025 року Держпродспоживслужба не має офіційного підтвердження, що цей продукт потрапив на український ринок.

Ткачук також додав, що згідно з інформацією від RASFF (Європейської системи швидкого оповіщення про небезпечні продукти), голландська сторона прийняла рішення про утилізацію цієї партії авокадо, і вона більше не становить загрози.

Голова відомства закликав медіа перевіряти подібну інформацію безпосередньо в Держпродспоживслужбі перед публікацією новин про можливе завезення небезпечних продуктів в Україну.

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