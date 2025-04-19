В Черкассах разоблачили дельца, который за $10000 обещал переправить мужчину через границу

Дельца задержали во время передачи денег.

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В Черкассах правоохранители сообщили мужчине о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, подозреваемый обещал мужчине помочь с трудоустройством в агрофирму, относящуюся к критически важным предприятиям. Благодаря этому военнообязанный должен был получить бронь от мобилизации в ВСУ и выехать за границу.

«Свои «услуги» организатор переправки оценил в 10 тысяч долларов США. Во время передачи денег он был задержан правоохранителями», — заявили в ведомстве.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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