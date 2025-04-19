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У Черкасах викрили ділка, який за $10000 обіцяв переправити чоловіка через кордон

23:27, 19 квітня 2025
Ділка затримали під час передачі коштів.
У Черкасах викрили ділка, який за $10000 обіцяв переправити чоловіка через кордон
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У Черкасах правоохоронці повідомили про підозру чоловіку за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, підозрюваний обіцяв чоловіку допомогти з працевлаштуванням до агрофірми, що відноситься до критично важливих підприємств. Завдяки цьому військовозобов’язаний мав отримати бронювання від мобілізації до ЗСУ і виїхати за кордон.

«Свої «послуги» організатор переправлення оцінив у 10 тис доларів США. Під час передачі коштів він був затриманий правоохоронцями», - заявили у відомстві.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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прокуратура Черкаси

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